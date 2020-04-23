Собянин: ограничения из-за COVID-19 надо донастраивать точечно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения в столице, принятые на фоне пандемии коронавируса, сейчас следует донастраивать точечно, более жесткие меры пока не нужны. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, ужесточение должно быть обоснованным. "Если до введения пропусков мы делали это фронтально, то сегодня это можно делать точечно", – добавил мэр. На данный момент режим самоизоляции в Москве достаточен, полагает он.

Собянин объяснил, что электронные пропуска помогают точечно проверять нарушителей самоизоляции. Это упростило контроль за людьми, за которыми необходимо смотреть более внимательно.

Пропускную систему глава города назвал наиболее эффективной и справедливой. "За этот период, когда мы ввели пропуска, число людей, которые передвигаются по городу, снизилось", – уточнил он.

Собянин обратил внимание, что Москва еще не вышла на плато. По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с коронавирусом. Мэр отметил, что разрешать москвичам прогулки пока рискованно.

За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. По всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки же зафиксировано 42 летальных исхода.

В Москве зафиксировано 1 959 новых случаев заражения. Всего в столице заболели 33 940 человек.