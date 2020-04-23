Москва не прошла даже "середину пути" в борьбе с коронавирусом – Собянин

18:46
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Москва в противостоянии коронавирусной угрозе находится лишь на подходах к середине пути.
Он подчеркнул, что пик по распространению COVID-19 – момент, которого в Москве еще не достигли. Собянин заявил, что столице предстоит еще несколько недель борьбы с распространением COVID-19.
Собянин отметил, что его мнение исходит из положения, которое в настоящий момент зафиксировано в столице.
"У разных врачей, ученых, специалистов свои мнения. Я скажу свое мнение, исходя их ситуации, которая разворачивается в городе. Я, к сожалению, не могу сказать, что у нас какая-то положительная динамика. Более того, я вижу, что мы даже середину пути еще не прошли в борьбе с коронавирусом", – заявил Собянин в эфире телеканала Россия 24.
Мэр Москвы сообщил, что городская система здравоохранения справляется с вызовами, которые ей бросила пандемия коронавируса. Однако, по словам Собянина, необходимо сосредоточиться на расширении базы противодействия распространению COVID-19.
"Да, сегодня наша медицинская система, система здравоохранения, больничная сеть справляется с теми вызовами, которые стоят перед ней, с тем потоком пациентов, которые каждый день добавляются. Но чтобы в дальнейшем справляться с этой задачей, нужно увеличивать госпитальную сеть, количество коек, врачей, которые будут заниматься этой проблемой", – сказал Собянин.
Также он сравнил меры, предпринятые в Москве для борьбы с коронавирусом, с аналогичными действиями в других странах. Он привел пример ситуации в Нью-Йорке, где в настоящий момент распространение COVID-19 происходит гораздо интенсивнее, чем в столице России.
23 апреля Собянин открыл еще один коронавирусный стационар, который создали на базе больницы медико-санитарной части МВД РФ. Мэр заявил, что сотрудники правоохранительных органов принимают активное участие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции.
В столичном департаменте здравоохранения напомнили, что для диагностики коронавируса в Москве работают 47 амбулаторных центров, которые созданы на базе городских поликлиник. Кроме того, в столице функционируют КТ-центры, которые способны быстро и эффективно распознать заражение коронавирусом.
За последние сутки в Москве зарегистрировали 1959 человек с коронавирусной инфекцией. Среди них 40,5% заболевших составили люди в возрасте от 18 до 45 лет. Всего в столице заразились 33 940 человек.
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