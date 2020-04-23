Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы проводят тотальную дезинфекцию транспорта несколько раз в день. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Всегда уделяли особое внимание чистоте городского транспорта, а сейчас проводим тотальную дезинфекцию несколько раз в день", – сообщил Собянин.

Мэр рассказал, что обработке подвергаются билетные аппараты, салоны транспорта, станции, вестибюли, платформы и другие предметы, с которыми контактируют пассажиры.

Он добавил, что за последние годы в городе существенно обновился транспортный парк, в котором стоят дополнительные системы очистки воздуха. В трамваях "Витязь-Москва" и электробусах воздух в салоне и в кабине водителя не смешивается и поступает с улицы.

Ранее сообщалось, что в столичном метро специалисты ежедневно через каждые 1,5–2 часа очищают от грязи и дезинфицируют 250 тысяч квадратных метров вестибюлей станций.

Особая санитарная обработка ежедневно проходит на остановках общественного транспорта, ее осуществляет более 200 сотрудников Мосгортранса. Они дезинфицируют свыше девяти тысяч остановок, а также павильоны для ожидания транспорта.

В субботу в Москве состоялась четвертая по счету масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. В ходе нее специалистами было обработано более 300 миллионов квадратных метров. Следующая масштабная дезинфекция запланирована на 24 апреля.

