16:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Москвы проводят тотальную дезинфекцию транспорта несколько раз в день. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице "ВКонтакте".
"Всегда уделяли особое внимание чистоте городского транспорта, а сейчас проводим тотальную дезинфекцию несколько раз в день", – сообщил Собянин.
Мэр рассказал, что обработке подвергаются билетные аппараты, салоны транспорта, станции, вестибюли, платформы и другие предметы, с которыми контактируют пассажиры.
Он добавил, что за последние годы в городе существенно обновился транспортный парк, в котором стоят дополнительные системы очистки воздуха. В трамваях "Витязь-Москва" и электробусах воздух в салоне и в кабине водителя не смешивается и поступает с улицы.
Ранее сообщалось, что в столичном метро специалисты ежедневно через каждые 1,5–2 часа очищают от грязи и дезинфицируют 250 тысяч квадратных метров вестибюлей станций.
Особая санитарная обработка ежедневно проходит на остановках общественного транспорта, ее осуществляет более 200 сотрудников Мосгортранса. Они дезинфицируют свыше девяти тысяч остановок, а также павильоны для ожидания транспорта.
В субботу в Москве состоялась четвертая по счету масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. В ходе нее специалистами было обработано более 300 миллионов квадратных метров. Следующая масштабная дезинфекция запланирована на 24 апреля.
"Это наш город": как проходит дезинфекция общественного транспорта Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: