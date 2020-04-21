Москвичам рассказали, как в столице проходит дезинфекция общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В общественном транспорте Москвы ежедневно проводят тщательную дезинфекционную обработку. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В метрополитене специалисты ежедневно через каждые 1,5–2 часа очищают от грязи и дезинфицируют 250 тысяч квадратных метров вестибюлей станций, обрабатывают ручки, стекла, кассовые зоны, турникеты, поручни, автоматы по продаже билетов, полы и лестницы.
Особая санитарная обработка ежедневно проходит на остановках общественного транспорта, ее осуществляют более 200 сотрудников Мосгортранса. Они дезинфицируют свыше девяти тысяч остановок, а также павильоны для ожидания транспорта.
Поезда, следующие по диаметрам, дополнительно обрабатывают с помощью генераторов холодного пара. Такая технология помогает уничтожить до 99,9% микробов. На дезинфекцию одного вагона уходит не больше семи минут. Антибактериальный пар проникает в самые труднодоступные места.
"Мы делаем все, чтобы транспорт Москвы оставался максимально безопасным, в то же время прошу горожан продолжать соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома", – руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В субботу в Москве состоялась четвертая по счету масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. В ходе нее специалистами было обработано более 300 миллионов квадратных метров.
В ходе обеззараживания пространств были обработаны покрытия всех дорог, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов. Особое внимание при обработке специалисты уделили территориям медицинских учреждений, пространствам перед входом в метро, а также транспортно-пересадочным узлам и остановкам общественного транспорта.
Дезинфекция вагонов московского метро
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