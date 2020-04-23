Депздрав опроверг сведения о платном лечении от COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию, согласно которой в случае госпитализации без усилий скорой помощи из-за коронавируса гражданам придется платить за свое лечение.
На официальном сайте ведомства отметили, что в случае обнаружения COVID-19 бригада скорой помощи доставит пациента в больницу. Если же госпитализация не понадобится, то зараженный получит все необходимые препараты и рекомендации для прохождения домашнего курса лечения.
В департаменте напомнили, что бесплатную медицинскую помощь может получить каждый обладатель полиса ОМС. В ведомстве подчеркнули, что в случае появления симптомов, указывающих на заражение коронавирусом, необходимо вызвать врача. Если же москвич желает пройти диагностику, то в таком случае он может обратиться либо в специализированные амбулаторные центры, либо в центры компьютерной томографии.
В Депздраве уточнили, что амбулаторные учреждения организованы на базе 47 столичных поликлиник. Также ведомство отметило, что технологии центров компьютерной томографии позволяют проводить диагностику быстрее и лучше, чем в обычных стационарах.
Ранее Оперативный штаб проинформировал, что по состоянию на 23 апреля в Москве вновь стало увеличиваться численность госпитализаций с подозрением на заражение коронавирусом. В ведомстве отметили, что в этот день количество госпитализаций возросло до 1,9 тысячи.
23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе госпиталя медико-санитарной части МВД России по столице. Он рассчитан на прием одновременно 300 заболевших. Кроме того, в стационаре расположили порядка 30 коек реанимации. Учреждение обеспечено современным медицинским оборудованием, включая 20 аппаратов ИВЛ.
За последние сутки в Москве зарегистрировали 1 959 человек с обнаруженным коронавирусом. Всего в России за прошедшие 24 часа зафиксировали 4 774 случая заражения COVID-19. Всего за все время медицинских наблюдений на территории РФ обнаружили 62 773 пациента, зараженных коронавирусной инфекцией.
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