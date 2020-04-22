Более 750 пациентов с COVID-19 лечатся в обновленной ГКБ № 52

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 750 пациентов приняли четыре корпуса городской клинической больницы № 52. Медицинское учреждение было перепрофилировано для приема пациентов с коронавирусом.

Для горожан с COVID-19 подготовили 888 коек, находящихся в изолированных боксах.

"С конца февраля в нашей больнице помощь ведущих терапевтов, пульмонологов и анестезиологов-реаниматологов получают пациенты с пневмонией различной этиологии", – заявила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Она отметила, что ранее клинический комитет внедрил новые алгоритмы работы. Специалисты отказались от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии.

ГКБ № 52 подготовили для приема больных по новым правилам. Лысенко подчеркнула, что практический опыт позволяет больнице помочь еще большему числу столичных пациентов.

В отдельных корпусах появились условия для оказания современной медицинской помощи. При этом обработка и дезинфекция воздуха осуществляется через специальные вентиляционные системы, исключающие распространение инфекции.

Уточняется, что с конца февраля медики больницы № 52 начали прием пациентов с пневмонией, вызываемой целым рядом возбудителей, в том числе и COVID-19.

Ранее стало известно, что медработники коронавирусных стационаров начали размещаться в московских отелях.

Всего в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса, умерли 456 человек. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончалось.