В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В столице на сегодняшний день возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Отмечается, что на прошлой неделе в столице наблюдалась стабилизация ситуации.

"Сейчас ситуация меняется, если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1,3 тысячи человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1,4 тысячи человек. Вчера было зафиксировано 1,8 тысячи случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1,9 тысячи госпитализаций в стационары в сутки", – говорится в сообщении.

За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. 47,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зафиксировали в 81 регионе. Большинство случаев за сутки зарегистрировали в Москве – 1 959.

Всего на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки же зафиксировано 42 летальных исхода. Полностью выздоровел за сутки 471 человек, а всего из больниц выписали 4891 пациента.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.