Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил в Facebook, что в Москве выросло число госпитализаций с коронавирусом.

"Сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет!" – написал Проценко. Он добавил, что пациентов поступает больше, чем выписывается.

Такая динамика наблюдается в городских больницах после небольшого спада на прошлой неделе, передает издание "Вечерняя Москва".

При этом Проценко напомнил, что в Москве открываются новые стационары, но это не помогло снизить нагрузку на работающие больницы.

Число заболевших коронавирусом за сутки в Москве возросло на 2548 человек

Ранее стало известно, что в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом. У них также был подтвержден диагноз пневмония.

Всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.