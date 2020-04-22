В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 27 пациентов, у которых был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.

Среди умерших пациенты от 38 до 90 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.

Число заболевших коронавирусом за сутки в Москве возросло на 2548 человек

Всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

С 22 апреля власти Москвы и Подмосковья также начали отслеживать геолокацию граждан с подозрением на COVID-19 и ОРВИ.

За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины грозит штраф. Распространить систему пропусков на всю страну предложил мэр столицы Сергей Собянин.