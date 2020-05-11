Пожар произошел в строящемся здании на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В строящемся здании на северо-востоке столицы вспыхнул пожар, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло на улице Таежной, доме 1, что расположена в районе Лосиноостровский. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит отдельно стоящее деревянное двухэтажное здание. Огонь быстро потушили.

На площади 250 квадратных метров горели строительные материалы и обшивка кровли. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на понедельник, 11 мая произошло возгорание в хосписе для престарелых "Второй дом" в Красногорске. Для тушения привлекались 28 единиц техники и 91 человек личного состава.

В результате пожара погибли девять человек, еще девять госпитализированы. При этом шесть человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Следственный комитет (СК) по Московской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Криминалисты и следователи на месте устанавливают причины возгорания.