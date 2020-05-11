СК решает вопрос о возбуждении дела после пожара в хосписе в Красногорске

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Следственный комитет (СК) по Московской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела после пожара в хосписе в Краногорске.

Как сообщили Агентству "Москва" в СК по региону, криминалисты и следователи прибыли на место и устанавливают причины возгорания.

По предварительным данным СК, в результате инцидента погибло девять человек. В областном МЧС ранее сообщили, что всего в здании находилось 37 человек.

Отмечалось, что 20 человек вышли самостоятельно, 17 были эвакуированы пожарными. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Инцидент случился в микрорайоне Опалихана на улице Тенистая, дом 4 на втором этаже. Для тушения привлекались 28 единиц техники и 91 человек личного состава.