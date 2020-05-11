Родственников постояльцев сгоревшего хосписа разыскивают в Красногорске

Фото: krasnogorsk-adm.ru

Власти Красногорска разыскивают родственников пострадавших при пожаре в частном доме постояльцев. Об заявила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Она указала, что для оказания помощи пострадавшим действует специальный штаб, который ведет обзвон родственников людей, которые проживали в сгоревшем хосписе.

"Сейчас пожилые люди под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких", – цитирует Хаймурзину пресс-служба администрации.

В сообщении уточняется, что в результате пожара погибли девять человек, еще девять госпитализированы. При этом шесть человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что хоспис по документам проходил как обычный дом. При этом владение было арендовано частным лицом. Всего на момент пожара в здании находились 29 постояльцев.

Возгорание в хосписе для престарелых "Второй дом" произошло в ночь на понедельник, 11 мая в микрорайоне Опалиха. Для тушения привлекались 28 единиц техники и 91 человек личного состава.

Очаг возгорания находился на втором этаже здания. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие отравились продуктами горения.

Следственный комитет (СК) по Московской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Криминалисты и следователи на месте устанавливают причины возгорания.