Власти Краногорска решают вопрос о размещении эвакуированных из горевшего хосписа

Фото: Агентство "Москва"

Администрация Красногорска решает вопрос о размещении людей, эвакуированных из хосписа, в котором произошел пожар. Об этом сообщила журналистам глава пресс-службы администрации Наталья Колесникова.

До это в пресс-службе городского округа ТАСС рассказали, что хоспис по документам проходил как обычный дом. При этом владение было арендовано частным лицом.

Там также отмечали, что всего на момент пожара в здании находились 29 постояльцев, девять погибли, еще девять – госпитализированы.

Также спасатели вывели из помещения 11 человек. Возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" произошло в ночь на понедельник, 11 мая в микрорайоне Опалиха.

Первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут, спустя полчаса огонь был потушен. Для тушения привлекались 28 единиц техники и 91 человек личного состава.

Очаг возгорания находился на втором этаже здания. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие отравились продуктами горения.

Следственный комитет (СК) по Московской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Криминалисты и следователи на месте устанавливают причины возгорания.