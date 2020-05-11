Власти Краногорска решают вопрос о размещении эвакуированных из горевшего хосписа

03:33
Фото: Агентство "Москва"
Администрация Красногорска решает вопрос о размещении людей, эвакуированных из хосписа, в котором произошел пожар. Об этом сообщила журналистам глава пресс-службы администрации Наталья Колесникова.
До это в пресс-службе городского округа ТАСС рассказали, что хоспис по документам проходил как обычный дом. При этом владение было арендовано частным лицом.
Там также отмечали, что всего на момент пожара в здании находились 29 постояльцев, девять погибли, еще девять – госпитализированы.
Также спасатели вывели из помещения 11 человек. Возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" произошло в ночь на понедельник, 11 мая в микрорайоне Опалиха.
Первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут, спустя полчаса огонь был потушен. Для тушения привлекались 28 единиц техники и 91 человек личного состава.
Очаг возгорания находился на втором этаже здания. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие отравились продуктами горения.
Следственный комитет (СК) по Московской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Криминалисты и следователи на месте устанавливают причины возгорания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: