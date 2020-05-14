Двух человек спасли при тушении пожара в доме на Фрунзенской набережной

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

При тушении пожара в доме в центре столицы были спасены два человека. Возгорание ликвидировано, говорится на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

"Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Принятыми мерами было спасено 2 человека, в 14:29 пожар был локализован, а в 14:33 – ликвидирован", – рассказали в оперативной службе. В ходе тушения огня от обломков пострадала припаркованная машина.

В результате происшествия погиб один человек. Пожар случился 14 мая по адресу Фрунзенская набережная, дом 32. Горели балконы на 5-м, 6-м и 7-м этажах в жилом здании старой постройки.