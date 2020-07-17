Задержан мужчина, ударивший оппонента ножом в электричке Сергиев Посад – Москва

11:04
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на убийство мужчины, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Инцидент произошел вечером 16 июля в вагоне электрички Сергиев Посад – Москва. 33-летний подозреваемый в ходе конфликта нанес мужчине 1987 года рождения удар ножом в область шеи.
Потерпевший с резаной раной и повреждением сонной артерии был доставлен в медицинское учреждение. Злоумышленника задержали на станции Москва-3.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
Ранее неизвестный обстрелял мужчину из пневматического пистолета в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Новокузнецкой, доме 13. Злоумышленник сделал четыре выстрела, два из которых попали в потерпевшего.
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