Задержан мужчина, ударивший оппонента ножом в электричке Сергиев Посад – Москва

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на убийство мужчины, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером 16 июля в вагоне электрички Сергиев Посад – Москва. 33-летний подозреваемый в ходе конфликта нанес мужчине 1987 года рождения удар ножом в область шеи.

Потерпевший с резаной раной и повреждением сонной артерии был доставлен в медицинское учреждение. Злоумышленника задержали на станции Москва-3.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Ранее неизвестный обстрелял мужчину из пневматического пистолета в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Новокузнецкой, доме 13. Злоумышленник сделал четыре выстрела, два из которых попали в потерпевшего.