Неизвестный обстрелял сидевшего на лавочке мужчину в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный обстрелял мужчину из пневматического пистолета в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Преступление совершили на улице Новокузнецкой, доме 13. Злоумышленник сделал четыре выстрела, два из которых попали в мужчину, сидевшего на лавочке.

В полицию о случившемся сообщил сам пострадавший. Он сообщил, что примерно в 09:15, сидя на лавочке по указанному адресу, услышал звук, похожий на выстрел и почувствовал резкую боль в ноге и руке. Сейчас он находится в медицинском учреждении.

Полиция начала проверку по факту стрельбы.

Ранее полиция задержала подозреваемого в стрельбе на юге столицы. Инцидент произошел на улице Михневской. Подозреваемым оказался 37-летний москвич. У него обнаружили и изъяли травматический пистолет. Разрешение на оружие было при нем. Также на месте происшествия находился пострадавший с огнестрельным ранением. Его госпитализировали.

