Пьяный мужчина насмерть сбил сына знакомой в Подмосковье

14:34
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В городском округе Домодедово в отношении 52-летнего мужчины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по области.
По версии следствия, в июле подозреваемый вместе со своей знакомой и ее 35-летним сыном приехали на берег реки Пахры. После распития спиртных напитков мужчина решил перепарковать автомобиль, но завяз.
Когда потерпевший встал сзади машины и попытался ее вытолкнуть, мужчина включил задний ход и совершил наезд. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не удалось.
Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначена трасологическая экспертиза, проведены судебно-медицинские исследования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее на МКАД после наезда автомобиля погиб мужчина, который вышел поменять колесо. Инцидент произошел на 104-м километре кольцевой дороги.
До этого после ДТП в Москве госпитализировали водителя автобуса. Выяснилось, что водитель Toyota, который выехал на встречку, не имел при себе документов на автомобиль.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: