Пьяный мужчина насмерть сбил сына знакомой в Подмосковье

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В городском округе Домодедово в отношении 52-летнего мужчины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по области.

По версии следствия, в июле подозреваемый вместе со своей знакомой и ее 35-летним сыном приехали на берег реки Пахры. После распития спиртных напитков мужчина решил перепарковать автомобиль, но завяз.

Когда потерпевший встал сзади машины и попытался ее вытолкнуть, мужчина включил задний ход и совершил наезд. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначена трасологическая экспертиза, проведены судебно-медицинские исследования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на МКАД после наезда автомобиля погиб мужчина, который вышел поменять колесо. Инцидент произошел на 104-м километре кольцевой дороги.

До этого после ДТП в Москве госпитализировали водителя автобуса. Выяснилось, что водитель Toyota, который выехал на встречку, не имел при себе документов на автомобиль.