Водитель насмерть сбил на МКАД мужчину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина, который вышел поменять колесо на МКАД, погиб после наезда автомобиля. Об этом ТАСС рассказали представители ГУ МВД по столице.

"Около 20:00 на 104-м километре МКАД автомобиль насмерть сбил водителя, который вышел из машины, чтобы поменять колесо", – сообщили в правоохранительных органах.

Ранее водитель автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП в Москве. В департаменте уточнили, что водитель Toyota, который был на встречке, не имел при себе документов на автомобиль.

Кроме того, водитель бетономешалки сбил пешехода в Троицке. На место прибыли врачи скорой помощи.