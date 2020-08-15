Водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Водитель автобуса, пострадавший в ДТП на востоке столицы, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Авария произошла около 14:00. По предварительным данным, водитель машины выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В нем пострадал водитель, еще один пострадавший оказался в автомобиле. У водителя автобуса выявлены тяжелая сочетанная травма, шок 2 степени, травма грудной клетки, перелом левого бедра и таза.

Пассажиров у него не было. В департаменте уточнили, что водитель Toyota, который был на встречке, не имел при себе документов на автомобиль. По словам сотрудников ГИБДД, в машине пахло алкоголем.

Движение нескольких автобусов, ранее задерживавшихся из-за ДТП, возобновлено.

"Восстановлено движение автобусов № 68, 627, 627к и С7 по Красноярской улице", – говорится в записи Дептранса.