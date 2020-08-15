ДТП с автобусом и автомобилем произошло на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу днем на Красноярской улице произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса 627-го маршрута. Об этом сообщает городской департамент транспорта в телеграм-канале.

По предварительным данным, водитель авто выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии в последнем пострадал водитель, а также один человек – в автомобиле.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что на Красноярской улице задерживаются автобусы № 68, 627, 627к и С7. Маршруты временно изменены.

Агентство "Москва" передает, что санитарный вертолет эвакуировал в больницу мужчину, пострадавшего в аварии. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада. Источник агентства добавил, что в автобусе пассажиров не было.

11 августа полиция возбудила уголовное дело по факту аварии в ТиНАО, в результате которой пострадала несовершеннолетняя. Медицинская помощь потребовалась 15-летней девочке, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Медосвидетельствование водителя иномарки показало, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемого заключили под стражу. Следователи начали проверку в связи с управлением транспортом несовершеннолетним лицом.