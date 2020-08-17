Четыре человека погибли в ДТП в Хабаровском крае

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Смертельная авария случилась в Хабаровском крае. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

Известно, что ДТП произошло на 64-м километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. В аварии столкнулись два автомобиля.

"Четыре человека погибли, в том числе один ребенок", – рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что в аварии также пострадали три человека. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают 8 сотрудников МЧС и две единицы техники.

"Проводится деблокировка пострадавших и смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна", – пояснили в пресс-службе.

Ранее пять человек стали жертвами аварии с грузовиком в Алтайском крае. При этом водитель большегруза был отправлен в больницу.