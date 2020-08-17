Пять человек стали жертвами аварии с грузовиком в Алтайском крае

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Пять человек погибли в аварии в Алтайском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, ДТП произошло в Рубцовском районе на 265-м километре трассы А-322 Барнаул – Рубцовск. В аварии столкнулись легковая машина и грузовик. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

"При проведении аварийно-спасательных работ, вскрытии кузова легковушки деблокированы тела трех мужчин и двух женщин", – сообщили в МЧС.

В ведомстве также отметили, что водитель большегруза был отправлен в больницу.

Причины ДТП на данный момент неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее один человек погиб в аварии с участием машины дорожных служб. Еще пятеро пострадавших, в том числе двое детей, получили различные травмы.