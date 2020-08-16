Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с участием машины дорожных служб

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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с участием автомобиля Lada и машины дорожных служб в Балашихе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Авария произошла около 5:20 на 16-м километре автодороги М-7 "Волга. Среди пострадавших есть двое детей. По данному факту проводится проверка.

Движение на дороге не затруднено. На месте происшествия возгорания и розлива топлива нет.

Ранее водитель автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП в Москве. В департаменте уточнили, что водитель Toyota, который был на встречке, не имел при себе документов на автомобиль.

Кроме того, водитель бетономешалки сбил пешехода в Троицке. На место прибыли врачи скорой помощи.