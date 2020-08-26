Основатель сети пиццерий рассказал о похищении партнера в Риге

13:04
Фото: стоп-кадр видео соцсети
Основатель сети пиццерий "Додо Пицца" Федор Овчинников рассказал о похищении одного из своих крупных партнеров в Риге, произошедшем в 2019 году, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По его словам, подставные инвесторы пригласили Владимира Горецкого на бизнес-встречу в латвийскую столицу. В итоге несколько мужчин захватили его в заложники. Овчинников отмечает, что несколько дней Горецкого держали связанным в одном из загородных домов и принуждали переводить со счетов средства на карты злоумышленников.
Так, российский бизнесмен потерял 3,6 миллиона рублей. Эту сумму удалось снять злоумышленникам, пока служба безопасности банка не заблокировала счет из-за подозрительных действий. Кроме того, подозреваемые заставили бизнесмена подписать долговые обязательства на 32 миллиона рублей с графиком ежемесячных платежей по 150–350 тысяч. Только после этого его отпустили.
По возвращении на родину Горецкий обратился в правоохранительные органы. Его партнер рассказал, что на прошлой неделе в Москве задержали первого подозреваемого по этому делу. Речь идет о 30-летнем Андрее Феррисе.
Полиция подтвердила, что в аэропорту Внуково задержали жителя Тюменской области, подозреваемого в разбойном нападении на совладельца сети ресторанов быстрого питания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело о разбое.
По версии следствия, осенью 2019 года неизвестный совместно с соучастниками предложил предпринимателю поехать на деловую встречу в Латвию, однако речь идет о городе Юрмала. В назначенном месте, по данным полиции, подозреваемые распылили в лицо потерпевшему жидкость из баллончика и связали его.
Угрожая применением насилия, они похитили мобильный телефон, ноутбук, а также заставили бизнесмена перевести им денежные средства со своего банковского счета.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье семерых участников преступной группировки, причастных к организации незаконного пребывания более тысячи иностранных граждан на территории России.
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