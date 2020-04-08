В Подмосковье у узницы концлагеря украли медали

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Полиция задержала подозреваемого в краже медалей у узницы концлагеря. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает портал "МВД Медиа" со ссылкой на МВД по Московской области, инцидент произошел в коммунальной квартире, где живет потерпевшая.

Злоумышленник оказался соседом женщины. Он воспользовался моментом, когда 87-летняя пенсионерка находилась на стационарном лечении.

Грабитель выбил входную дверь и похитил 55 тысяч рублей, документы, иконы, а также медали малолетнего узника концлагерей "Непокоренные" и "Дети войны".

В результате был задержан 29-летний житель Павловского Посада. В ходе обыска его комнаты полиция обнаружила часть похищенного имущества.

Ранее сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в убийстве из-за медалей ветерана Великой Отечественной войны в подмосковном Подольске.