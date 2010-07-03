Ветерану отказали в праве на подаренную по указу Путина квартиру

Ветерану Великой Отечественной войны отказали в праве вернуть квартиру в Екатеринбурге, подаренную ему по указу президента Владимира Путина и затем переписанную на внучку. Это решение суда первой инстанции подтвердил Свердловский областной суд, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ писали, что квартира досталась ветерану по указу президента на условиях социального найма. Позже он переписал жилплощадь на внучку. Уточнялось, что зять начал требовать от ветерана, чтобы тот дал разрешение на продажу квартиры, а когда он отказался, якобы избил пожилого человека. В результате ссоры пенсионер попытался через суд отменить приватизацию жилья и вернуть его себе в социальный наем, но получил отказ.
Вместе с тем представитель суда отметила, что у пенсионера все еще есть право жить в этой квартире. Она также объяснила, что в 2001 году ветеран уже принимал участие в приватизации, так что не мог сделать этого второй раз с новой собственностью. В результате квартира была приватизирована в пользу внучки, именно эта сделка и оспаривалась в суде. Внучку мужчина хотел признать не приобретшей право собственности, а жилье вернуть в соцнайм. При этом представитель суда добавила, что у ветерана "возникли какие-то проблемы с пользованием этого имущества".
Ранее сообщалось, что в селе Брейтово Ярославской области 53-летняя местная жительница украла металлический забор умершего соседа. Она хотела продать украденное, но не успела – из Подмосковья приехали родственники усопшего. Сумма ущерба превысила 38 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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