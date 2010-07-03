В России создадут программу ипотеки для частных домов

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Руководитель АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник провел встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, на которой сообщил о подготовке программы использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов. Об этом пишет ТАСС.

По словам Плутника, программа будет предусматривать определенную стандартизацию объекта индивидуального жилищного строительства. В настоящее время речь идет о потребительских кредитах на строительство жилья, которые сейчас обходятся гражданам значительно дороже. В разрабатываемой программе предложат стандартные подходы как к формированию земельного участка под строительство такого дома, так и непосредственно к самому дому.

Плутник добавил, что в банке "ДОМ.РФ" такой продукт уже запущен, но ставка по такому кредиту на 1% выше, чем по квартирам.

Ранее в России изменились правила выдачи микрокредитов – 1 июля в силу вступили разработанные Центробанком поправки в законодательство. При выдаче потребительских кредитов ежедневная процентная ставка ограничивается 1%. Эксперты считают, что теперь популярные у населения займы до зарплаты будут нерентабельными. Ожидается снижение максимального размера выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика, – до двукратного от суммы займа.