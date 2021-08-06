В СК подтвердили, что Мавриди сбежал из ИВС в Истре

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Среди сбежавших из ИВС в Подмосковье есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя, а также четверо привлекаемых к уголовной ответственности за кражи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК по Московской области.

Старший помощник руководителя регионального управления СК Ольга Врадий отметила, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. По данным следователей, они сбежали с помощью гаечного ключа. В город выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В отношении Мавриди возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.

Бизнесмен Владимир Маругов скончался в результате выстрела из арбалета. В ночь с 1 на 2 ноября 2020 года несколько человек проникли в баню потерпевшего, где связали самого мужчину и находившуюся с ним женщину. Позже вызванные на место происшествия правоохранители обнаружили тело Маругова.

