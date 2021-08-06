Прокуратура Подмосковья взяла на контроль дела о побеге из ИВС в Истре

13:25
Фото: СК РФ
Прокуратура Подмосковья взяла на контроль расследование уголовных дел, возбужденных в связи с побегом пятерых заключенных из изолятора временного содержания в Истре. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
"Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных следственными органами по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС ОМВД России по городскому округу Истре по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ и по факту побега заключенных по части 2 статьи 313 УК РФ", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. В город выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В региональном управлении СК заявили, что среди сбежавших – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя, а также четверо привлеченных к ответственности за кражи. По данным следователей, они сбежали с помощью гаечного ключа.
Информация о сбежавших из ИВС доводится до жителей Истры через СМИ и различные чаты. Все ЧОПы переведены на усиленный режим работы. Полиция выставила посты в местах возможного передвижения сбежавших.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.
Дополнительные посты поставили в местах вероятного движения сбежавших из ИВС в Подмосковье
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