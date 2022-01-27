Суд арестовал экс-главу Росимущества Московской области Пешкова

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Бабушкинский районный суд Москвы арестовал бывшего руководителя регионального управления Росимущества Николая Пешкова. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Пешкова арестовали до 25 марта 2022 года включительно.

Бывшему главе Росимущества Московской области предъявлено обвинение по пункту "в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки в крупном размере").

Пешкову предъявили обвинение 27 января. Следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля.

