Экс-главе управления Росимущества по Подмосковью предъявлено обвинение в мошенничестве

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Бывшему главе управления Росимущества Московской области Николаю Пешкову предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского районного суда.

"В Бабушкинский районный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Пешкову Николаю Николаевичу меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля", – говорится в сообщении.

Ранее суд избрал меру пресечения в отношении депутата Тульской городской думы Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяют совершение преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

