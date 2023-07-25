Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили против социолога Бориса Кагарлицкого

Фото: vk.com/Борис Кагарлицкий (признан иноагентом в РФ)

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката социолога Юлию Кузнецову.

"Я защищаю известного психолога Александра Арчагова. Сегодня у него проходил обыск, на котором я присутствовала. Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого", – объяснила Кузнецова.

Адвокат добавила, что расследование дела ведет ФСБ.

Министерство юстиции РФ внесло Кагарлицкого в реестр СМИ-иноагентов в мае прошлого года. Вместе с ним там оказались политические деятели Владимир Милов (признан в РФ иноагентом) и Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом), бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Любовь Соболь (признан в РФ иноагентом) и другие.

Ранее в России ввели штрафы за неустранение нарушений законодательства об иноагентах. Сумма штрафа может достигать 300 тысяч рублей.

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах