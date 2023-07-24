В РФ вводятся штрафы за неустранение нарушений законодательства об иноагентах

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В России вводятся штрафы до 300 тысяч рублей за невыполнение предписания Минюста РФ об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно документу, за невыполнение в срок соответствующего предписания Минюста гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, должностным лицам – до 100 тысяч рублей, юридическим лицам – до 300 тысяч.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее сенаторы Совфеда утвердили документ, направленный на усиление контроля исполнения законодательства РФ об иноагентах. Теперь в стране будут инициироваться внеплановые проверки в отношении тех, кто взаимодействует с иноагентами и нарушает при этом законодательство об иностранных агентах.

Изменения будут внесены в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Минюст будет проводить государственный контроль за соблюдением законодательства о лицах с этим статусом.