Совфед подписал документ о внеплановых проверках взаимодействующих с иноагентами лиц

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Сенаторы Совфеда утвердили документ, направленный на усиление контроля исполнения законодательства РФ об иноагентах. Теперь в стране будут инициироваться внеплановые проверки в отношении тех, кто взаимодействует с иноагентами и нарушает при этом законодательство об иностранных агентах.

Изменения будут внесены в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Минюст будет проводить государственный контроль за соблюдением законодательства о лицах с этим статусом.

Основанием для проверок ведомства может послужить информация о нарушении органами публичной власти, организациями, а также должностными или физическими лицами законодательства РФ об иностранных агентах.

Ранее инициативу утвердили депутаты Госдумы. До этого ГД приняла документ об административном штрафе за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста РФ об устранении нарушений законодательства об иноагентах.