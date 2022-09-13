Леонида Гозмана задержали сразу после его выхода из спецприемника – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Общественного деятеля Леонида Гозмана, которого в России признали иноагентом, задержали после того, как вышел из спецприемника. Об этом сообщает RT.
В настоящее время Гозман находится в Тверском ОВД Москвы. По данным агентства, ему могут предъявить обвинение по той же статье, что и в прошлый раз.
Гозмана арестовали на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Ранее он заявлял, что не имеет претензий к условиям содержания в московском спецприемнике № 2 для административно арестованных.
В ОНК Москвы рассказали, что политик выражал претензии к тем, кто его туда "незаконно поместил". Вместе с тем политик добавлял, что лекарства и передачи он получал своевременно.
"Его соседями были организаторы незаконного ралли, сейчас он в камере один", – уточнили в комиссии.
Гозмана объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ 25 июля. Тогда адвокат политика Михаил Бирюков заявил, что общественного деятеля задержали по технической ошибке из-за неотмененного федерального розыска по старому делу о двойном гражданстве.
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