Леонида Гозмана задержали сразу после его выхода из спецприемника – СМИ

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Общественного деятеля Леонида Гозмана, которого в России признали иноагентом, задержали после того, как вышел из спецприемника. Об этом сообщает RT.

В настоящее время Гозман находится в Тверском ОВД Москвы. По данным агентства, ему могут предъявить обвинение по той же статье, что и в прошлый раз.

Гозмана арестовали на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Ранее он заявлял, что не имеет претензий к условиям содержания в московском спецприемнике № 2 для административно арестованных.

В ОНК Москвы рассказали, что политик выражал претензии к тем, кто его туда "незаконно поместил". Вместе с тем политик добавлял, что лекарства и передачи он получал своевременно.

"Его соседями были организаторы незаконного ралли, сейчас он в камере один", – уточнили в комиссии.

Гозмана объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ 25 июля. Тогда адвокат политика Михаил Бирюков заявил, что общественного деятеля задержали по технической ошибке из-за неотмененного федерального розыска по старому делу о двойном гражданстве.

