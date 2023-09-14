Более 40% россиян боятся заразиться COVID-19

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Четверо из десяти граждан РФ боятся заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Наряду с ростом заболеваемости в сентябре выросли и опасения россиян заболеть СOVID-19, в общей сложности 41% очень боится или в какой-то мере опасается заразиться коронавирусом. В июне показатель был ниже на 8 п. п. – 33%", – отметил центр.

По данным опроса, 24% россиян считают, что ни они, ни их близкие не заболеют коронавирусом, 26% участников исследования не думали об этом. Согласно результату исследования, чаще всего опасаются заразиться граждане старшего возраста. В частности, коронавируса боятся женщины, люди со средним и низким уровнем дохода.

До этого вирусолог Ольга Карпова сообщила, что COVID-19 станет сезонным вирусом. Она добавила, что постепенно в мире появляются новые варианты заболевания, некоторые из них могут быть более заразными, однако они не приведут к возникновению серьезных последствий.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в мире. С 31 июля по 27 августа в мире выявили свыше 1,4 миллиона человек, заразившихся COVID-19. Количество случаев инфицирования увеличилось на 38% по сравнению с предыдущими 28 днями, а число смертей сократилось на 50%, уточнили в ВОЗ.

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