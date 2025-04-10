Песков назвал первую встречу с Навкой ударом тока

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что впервые встретил свою жену, олимпийскую чемпионку в танцах на льду Татьяну Навку на дне рождения друга, в тот момент его будто ударило током.

При этом он отметил, что после этого они не виделись год.

"Мы год опять не виделись и потом еще через год встретились у того же товарища снова на дне рождения. И вот там уже накрыло", – цитирует Пескова РИА Новости.

Свадьба Пескова и Навки прошла летом 2015 года.

Ранее Песков заявил, что уже стал дедушкой. По словам представителя Кремля, его внучка Алиса учится в школе. Также он рассказал, что ему редко удается поговорить с девочкой, однако с ней интересно общаться о мировоззрении.

При этом Песков отмечал, что дети важнее, чем работа. Он указывал, что для него счастье – преодолевать проблемы, связанные с рождением и воспитанием детей.

