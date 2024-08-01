Песков признался, что уже стал дедушкой

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уже стал дедушкой. Его внучку зовут Алиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ в эфире радио КП.

"Я стал дедушкой, внучка уже достаточно взрослая, но жду новых. Внучку зовут Алиса, я не буду говорить, сколько ей лет, она уже достаточно взрослая", – подчеркнул Песков.

Как уточнил представитель Кремля, его внучка уже учится в школе. Также, он рассказал, что ему редко удается поговорить с Алисой, однако с ней интересно общаться о мировоззрении.

В апреле прошлого года Песков подтвердил информацию об участии своего сына Николая в спецоперации на Украине. Сам Песков-младший говорил, что он самостоятельно принял такое решение. Несмотря на переживания, близкие его поддержали.

Пресс-секретарь президента также подчеркивал, что боялся, когда его сын Николай направился в зону спецоперации. Он уточнил, что уважает выбор сына и гордится им.

