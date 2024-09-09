Песков прокомментировал слухи о свадьбе Львовой-Беловой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи по поводу свадьбы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, не раскрыв детали ее личной жизни. При этом он пожелал ей счастья.

Некоторые телеграм-каналы опубликовали информацию о свадьбе Львовой-Беловой и основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

"Мы, наверное, вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка. Поэтому я в данном случае ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос. Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков заявил, что уже стал дедушкой. Его внучку зовут Алиса. Как уточнил представитель Кремля, она учится в школе. Также он рассказал, что ему редко удается поговорить с Алисой, однако с ней интересно общаться о мировоззрении.

Кроме того, Песков рассказал, что дети важнее, чем работа. Он отметил, что для него счастье – преодолевать проблемы, связанные с рождением и воспитанием детей.

