Песков рассказал, как ему удается совмещать отцовство и работу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дети важнее, чем работа. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков поделился тем, как совмещает обязанности отцовства с работой. Он отметил, что для него счастье – преодолевать проблемы, связанные с рождением и воспитанием детей. При этом пресс-секретарь отметил, что ему нередко приходится жертвовать семейными делами ради работы.

"Внутренне обижаются. Они понимают, они привыкают, но обида есть. По мере того, как они взрослеют, они потом эти обиды начинают изливать, раскатывать. Становится стыдно", – поделился Песков.

При этом он надеется наверстать упущенное в общении с детьми, так как с годами становится ясно, что дети важнее, чем работа.

Ранее в интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин поделился историей о том, как его родители отказались от покупки квартиры для себя, выбрав первый автомобиль для сына-студента.

До этого Путин признался, что в нулевые годы ему была свойственная наивность, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях.