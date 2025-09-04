Парад трамваев пройдет на Чистых прудах 6 сентября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Парад трамваев и ретроавтомобилей состоится на Чистых прудах в Москве в субботу, 6 сентября. Его проведут в преддверии Дня города, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В рамках мероприятия гостей ждут торжественный проезд ретротранспорта от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, выставка исторических трамваев и автомобилей, угощения, развлечения для детей и специальные фотозоны, а также выступления артистов проекта "Музыка в метро", Академического хора столичного метро и специального гостя Дениса Майданова.

"Парады трамваев уже стали доброй традицией. Они проходят в Москве 3 раза в год и всегда пользуются большой популярностью у москвичей и туристов", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин принял участие в церемонии запуска первого в России беспилотного трамвая. Он начнет перевозить пассажиров на северо-западе столицы по маршруту № 10 Метро "Щукинская" – улица Кулакова.

До конца года в Москве появятся еще три беспилотных трамвая, а к 2026-му их количество достигнет 15. Уже к 2030 году ожидается, что две трети всех трамваев в столице будут работать без водителей.

