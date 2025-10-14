Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановлено и введено в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы движения были временно увеличены днем 14 октября из-за человека на путях. Корректировка коснулась юго-восточного участка фиолетовой ветки.

В частности, движение отсутствовало между станциями "Таганская" и "Выхино". Длительность интервалов увеличилась между поездами, которые следовали в обратном направлении.

Ранее на Кольцевой линии также не было движения по часовой стрелке. Спустя время составы начали курсировать в соответствии с графиком.

До этого на Сокольнической линии из-за человека на путях не ходили поезда между станциями "Парк культуры" и "Сокольники".