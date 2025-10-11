Движение на участке МЦД-2 временно изменится в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в октябре временно изменится движение на МЦД-2. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Изменения будут действовать в ночное время с 13 по 15 октября, а также 27 и 28 октября. После полуночи до 6 утра на участке от Тушинской до Стрешнево поезда в обе стороны будут ходить по пути "на Нахабино".

"Будьте внимательны, на станциях Стрешнево и Тушинская при следовании в центр изменится платформа отправления. Просим вас сверяться с информацией на табло", – говорится в сообщении департамента.

Кроме того, после 21:00 до 08:00 возможно увеличение интервалов движения до 20 минут.

Изменения связаны с работой по капитальному ремонту Волоколамского автодорожного путепровода.

Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 13 октября. Корректировка связана с ремонтом второго пути на участке между станциями Новоиерусалимская и Манихино-1, а также с продолжением работ по строительству подземного вестибюля на станции Царицыно.