Интервалы движения увеличены на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Интервалы движения временно увеличены на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Об этом предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Корректировка коснулась юго-восточного участка фиолетовой ветки из-за нахождение человека на путях.

В частности, в настоящее время движение отсутствует между станциями "Таганская" и "Выхино". При этом увеличенные интервалы также фиксируются у поездов, следующих в обратном направлении.

Ранее на Кольцевой линии не было движения по часовой стрелке. Спустя время составы начали курсировать в соответствии с графиком.

До этого на Сокольнической ветке из-за человека на путях не ходили поезда между станциями "Парк культуры" и "Сокольники". Движение было восстановлено меньше чем через час.