Система распознавания лиц для оплаты проезда заработала на "Сухаревской"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пассажиры метро теперь могут оплатить проезд с помощью технологии распознавания лиц, сообщает ТАСС. Впервые такая система заработала на станции "Сухаревская" Калужско-Рижской линии метро.

Отмечается, что система заработала для ограниченного круга пассажиров. Пилотный проект реализован Московским метрополитеном совместно со Сбербанком и компанией-разработчиком VisionLabs.

Накануне заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что пилотный проект входа в метрополитен по системе распознавания лиц могут ввести в столице к концу будущего года.

По его словам, сперва нужно многое продумать и провести эксперимент. Можно будет протестировать систему не в час пик или на станциях, где мало пассажиров. Заммэра выразил уверенность в том, что если система заработает в метрополитене, то в будущем ее могут внедрить на всем общественном транспорте.

В конце мая Сергей Собянин заявил, что столичные власти планируют разработать масштабную систему распознавания лиц, которая охватит более 200 тысяч видеокамер. Он подчеркнул, что новая система станет одной из крупнейших и сможет соперничать с китайскими.