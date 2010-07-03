Вход в метро по системе распознавания лиц могут ввести к концу 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице к концу будущего года могут ввести пилотный проект входа в метрополитен по системе распознавания лиц, сообщил Москве 24 заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Думаю, нам потребуется еще много времени вместе с ВТБ и Сбербанком, которые выразили желание участвовать в этих разработках. Думаю, что к концу следующего года можно говорить про какие-то, наверное, результаты и пилотное внедрение на постоянной основе", – сказал Ликсутов.

По его словам, сперва нужно многое продумать и провести эксперимент. Можно будет протестировать систему не в час-пик или на станциях, где мало пассажиров.

"То, что это заработает рано или поздно – это однозначно. Москва даже с этими сроками будет одна из первых в мире", – сказал он.

Заммэра выразил уверенность, что если система заработает в метрополитене, то в будущем ее могут внедрить на всем общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines тестирует систему распознавания лиц (face recognition) в бизнес-залах столичного аэропорта Домодедово.

В авиакомпании рассказали, что программное обеспечение разработали на основе обучаемых нейронных сетей. Система преобразовывает увиденное лицо в набор цифр, после чего сравнивает его с собственной базой данных. Видеокамеры, установленные на входе в бизнес-залы, будут "узнавать" пассажиров, а также отслеживать, кто из путешественников вовремя покинул бизнес-зал, а кому необходимо напомнить о приближающейся посадке на рейс.

В конце мая Сергей Собянин заявил, что столичные власти планируют разработать масштабную систему распознавания лиц, которая охватит более 200 тысяч видеокамер. Он подчеркнул, что новая система станет одной из крупнейших и сможет соперничать с китайскими.