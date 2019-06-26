МВД протестировало систему распознавания лиц в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

МВД подвело итоги тестирования системы распознавания лиц на столичных улицах. Во время эксперимента полицейские задержали 90 подозреваемых. Благодаря камерам с такой функцией в метро за месяц удается задерживать от пяти до десяти разыскиваемых, сообщили "Ведомостям" в столичном главке ведомства.

Как отметил сотрудник главка, прежде многие относились к системе скептически, однако она доказала свою эффективность, упростив розыск преступников. В настоящее время у подъездов жилых домов установлено около 1 тысячи камер. В столичной подземке системы видеоаналитики тестируют на нескольких станциях, где до этого годами не могли никого задержать.

Новая система сопоставляет лица из видеопотока с базой разыскиваемых. В случае совпадения об этом сообщают находящимся поблизости полицейским. На объектах городской инфраструктуры эксперимент запустили в августе 2017 года, а в метро он стартовал весной прошлого года.

При этом, по данным начальника отдела городского видеонаблюдения ДИТ Москвы Дмитрия Головина, благодаря наружной системе видеоаналитики с августа 2017 года в столице удалось задержать 39 подозреваемых. По его словам, при тестировании системы на массовых мероприятиях в 2018–2019 годах задержали еще 152 разыскиваемых.

В конце мая Сергей Собянин заявил, что столичные власти планируют разработать масштабную систему распознавания лиц, которая охватит более 200 тысяч видеокамер. Конкурс на ее создание объявят уже в этом году, уточнил мэр. Он подчеркнул, что новая система станет одной из крупнейших и сможет соперничать с китайскими.