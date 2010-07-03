В Москве создадут масштабную систему распознавания лиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва планирует разработать масштабную систему распознавания лиц на более чем 200 тысяч видеокамер. Конкурс на ее создание объявят в этом году, рассказал Сергей Собянин.

"В этом году, буквально в скором времени объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания, вместе с министерством внутренних дел мы проведем работу, которая охватит более 200 тысяч камер, видеокамер в Москве", – цитирует мэра РИА Новости.

Он подчеркнул, что эта система станет одной из крупнейших и сможет соперничать с китайскими.

Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее заявил, что полицейские крупных городов страны в 2020 году получат очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц. По его словам, в период чемпионата мира по футболу 2018 года технология FindFace помогла задержать более 180 правонарушителей.

Переносные камеры с функцией распознавания лиц представили компания-разработчик биометрических технологий NtechLab и китайская Dahua Technology. Пользоваться ими будут сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности.