В Москве создадут масштабную систему распознавания лиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Москва планирует разработать масштабную систему распознавания лиц на более чем 200 тысяч видеокамер. Конкурс на ее создание объявят в этом году, рассказал Сергей Собянин.
"В этом году, буквально в скором времени объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания, вместе с министерством внутренних дел мы проведем работу, которая охватит более 200 тысяч камер, видеокамер в Москве", – цитирует мэра РИА Новости.
Он подчеркнул, что эта система станет одной из крупнейших и сможет соперничать с китайскими.
Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее заявил, что полицейские крупных городов страны в 2020 году получат очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц. По его словам, в период чемпионата мира по футболу 2018 года технология FindFace помогла задержать более 180 правонарушителей.
Переносные камеры с функцией распознавания лиц представили компания-разработчик биометрических технологий NtechLab и китайская Dahua Technology. Пользоваться ими будут сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности.
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