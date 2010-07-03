Полицейским дадут очки с функцией распознавания лиц

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц в 2020 году получат полицейские крупных городов страны. Об этом глава Ростеха Сергей Чемезов заявил на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", передает ТАСС.

По его словам, во время прошедшего в 2018 году чемпионата мира по футболу технология FindFace помогла задержать более 180 правонарушителей. Система опознавала их по изображениям.

Чемезов подчеркнул, что с очками полицейские начнут опознавать лиц, которые находятся в розыске. За технологическую реализацию проекта отвечает компания NtechLab. Она производит необходимый софт, а под это программное обеспечение могут использоваться очки разных производителей.

Сейчас очки тестирует столичный департамент информационных технологий, добавил Чемезов.

Ранее в полиции начали испытывать камеры с функцией распознавания лиц. Они оборудованы датчиками GPS и "Глонасс" и поддерживают "горячую" замену батареи без выключения устройства.

