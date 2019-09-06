В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях

10:17
10:17
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Департамент информационных технологий Москвы заказал у IT-интегратора "Ситроникс" техническое сопровождение для видеонаблюдения на массовых мероприятиях. Система будет оснащена технологией распознавания лиц, сообщают "Ведомости".
По словам замруководителя департамента Александра Горбатько, ранее видеонаблюдение велось только на крупных мероприятиях, например, на Дне Победы или на Дне города. Однако теперь его сделают постоянным.
Москва входит в десятку мировых лидеров по покрытию видеокамерами. В городе более 160 тысяч камер – в подъездах, во дворах, в местах массового скопления людей и в образовательных учреждениях. Записи с них используют при расследовании 70 процентов правонарушений и преступлений. Камеры также помогают контролировать работу коммунальщиков.
Записи поступают в единый центр хранения и обработки данных. В случае ЧП можно зарезервировать архивную информацию с нужной камеры на 30 дней. Для этого необходимо оставить заявку, позвонив в круглосуточный общегородской контакт-центр по телефону: 8 (495) 587-00-02. С полученным от оператора номером заявки надо обратиться в правоохранительные органы по месту происшествия или к адвокату. Без резервирования архивная информация хранится в течение пяти суток.
Трансляция с камер городской системы видеонаблюдения доступна на ВДНХ в павильоне "Умный город". Там вы сможете в режиме реального времени наблюдать за происходящим на улицах Москвы, управлять камерами видеонаблюдения, а также смотреть архивные записи.
"Мосгорсправка": распознавание лиц
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